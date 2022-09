Mithra et Lotus annoncent l'approbation du contraceptif oral innovant ALYSSA® à Taiwan et à Hong Kong

• Développé par Mithra, ALYSSA® est le premier contraceptif oral à base

d'estetrol (E4), un œstrogène natif, et de drospirénone (DRSP), offrant une

efficacité, une sécurité et une tolérance élevées, ainsi qu’un excellent contrôle

du cycle

• Dans le cadre de son partenariat avec Mithra, Lotus commercialisera

exclusivement ALYSSA® à Taïwan et à Hong Kong sur un marché des

contraceptifs estimé à 25 millions de dollars américains et doté d’une croissance

annuel moyen de 11 % sur les trois dernières années

• Lotus prévoit un lancement commercial de la pilule contraceptive ALYSSA® au

premier trimestre 2023 à Taïwan, suivi de Hong Kong plus tard dans l'année



21 septembre 2022, 7:30 CEST – Taipei, Taïwan et Liège, Belgique – Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (TWSE : 1795, « Lotus ») et Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Bruxelles : MITRA, « Mithra ») ont le plaisir d'annoncer qu'Estelle® , le premier contraceptif oral à base d’un nouvel œstrogène développé par Mithra, a été approuvée par la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) et le Département de la Santé du Hong Kong Drug Office, sous le nom de marque ALYSSA®. Au travers de ce partenariat avec Mithra, Lotus commercialisera exclusivement le produit contraceptif à Taïwan et à Hong Kong.