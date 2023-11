Mithra donnera cinq présentations sur le rôle clé des œstrogènes (dont l’Estetrol) dans la santé des femmes au Congrès de l’ESG à Amsterdam

• Cinq extraits portant sur les effets positifs de l'E4 ont été acceptés dans le cadre d’une présentation orale

• Onze experts de premier plan expliqueront pourquoi les œstrogènes sont essentiels pour la contraception et le traitement des symptômes post-ménopausiques

• Les données montrent des caractéristiques prometteuses en matière d'efficacité et de sécurité pour l'E4, principe actif clé d'ESTELLE® et de DONESTA

Liège, Belgique, 28 novembre 2023 – 17 h 45 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société spécialisée dans la santé féminine, donnera cinq présentations sur le rôle des œstrogènes (notamment son œstrogène natif Estetrol (E4)) lors d'un symposium au Congrès de la Société européenne de gynécologie (ESG), qui se tiendra du 29 novembre au 2 décembre à Amsterdam, aux

Pays-Bas.

La présentation portera sur cinq extraits, qui présenteront les effets bénéfiques du contraceptif oral combiné composé d'estetrol et de drospirénone (E4 + DRSP) sur la pression artérielle, les

questionnaires de mesure des résultats de soins (PROMS) issus d'un essai de phase 3 réalisé sur des patientes ménopausées et une présentation de l’E4 en tant que nouveau candidat prometteur pour les

symptômes vasomoteurs de la ménopause.