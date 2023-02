Mithra CDMO annonce sa collaboration avec VaRi Bioscience pour le développement d'un produit à action prolongée en santé féminine

Liège, Belgique, 2 février 2023 – 7:30 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui sa collaboration avec VaRi Bioscience GmbH (« VaRi ») pour le développement d'un anneau vaginal innovant au sein de son CDMO situé à Liège. VaRi est une société de biotechnologie allemande spécialisée en modes d'administration de médicaments innovants dans le domaine de la santé féminine.

Selon les termes de la collaboration, le Mithra CDMO - la plateforme de R&D et de fabrication de Mithra - sera responsable du développement d'un anneau vaginal innovant à action prolongée (3 mois) à base d'estriol (E3), indiqué pour le traitement de l'atrophie vulvo-vaginale (AVV) chez les femmes ménopausées nécessitant un traitement anti-œstrogénique systémique.



L’AVV est une pathologie fréquente qui se caractérise par l’amincissement, l’assèchement et l’inflammation des parois vaginales suite à la diminution du taux d’œstrogènes. Bien que cette atrophie vaginale puisse survenir à tout moment de la vie d'une femme, c’est après la ménopause ou à la suite d’une privation médicale d'œstrogènes (par exemple, traitement du cancer du sein, traitement sévère de l'endométriose) qu’elle est le plus souvent observée. Près de 50% des femmes ménopausées présentent des symptômes d'AVV, notamment une sécheresse et des pertes vaginales, des infections urinaires récurrentes, une diminution de la lubrification vaginale et une dyspareunie.