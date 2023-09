Mithra annonce ses résultats semestriels 2023

• Grandes avancées dans le cadre de la stratégie visant à améliorer le bilan et à se recentrer sur l’innovation en R&D

• Chiffre d’affaires de 7,0 millions d’euros lié aux ventes d’Estelle® et de Myring®

• Augmentation de 80 % du nombre de cycles d’Estelle® (Nextstellis®) distribués aux États-Unis au premier semestre par rapport au second semestre 2022

• Chiffre d’affaires porté à 1,5 millions d’euros pour Estelle® en Europe (sous le nom de marque « DROVELIS® ») et lancement dans de nouveaux pays en Europe

• Obtention en août 2023 d’un financement de 20 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé et d’une facilité de prêt de 12,5 millions d’euros

• Premiers résultats positifs pour le programme Donesta® en phase 3 et confirmation du profil de sécurité venant renforcer la demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d’ici la fin de l’année

• Accord de licence au Canada pour Donesta® signé avec Searchlight Pharma pour un montant pouvant atteindre 17,05 millions d’euros plus royalties

• Position de trésorerie établie à 23,7 millions d’euros à la fin juin 2023

Liège, Belgique, 26 septembre 2023 – 7 h 00 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société