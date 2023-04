Mithra annonce la nomination de David H Solomon au poste de Chief Executive Officer

Liège, Belgique, 4 avril 2023 – 7:00 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui la nomination du Dr David H Solomon au poste de Chief Executive Officer, débutant le 11 avril 2023. Cette nomination fait suite à la nomination de M. Leon Van Rompay et à un vaste processus de recherche d’un successeur à l’échelle mondiale.



Le Dr David H Solomon apporte à Mithra plus de 30 ans de forte expérience en matière de direction stratégique, opérationnelle et innovante. Il a fait ses preuves en matière de R&D, de développement stratégique et conclusions d’accords dans le cadre de ses multiples fonctions dirigeantes dans les secteurs des sciences de la vie, de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique tant aux États-Unis qu’en Europe.



La nomination du Dr Solomon survient suite à un processus long et sélectif organisé par le Comité de Nomination et de Rémunération avec l’aide de Stanton Chase Executive Search. Sa sélection a été votée à l’unanimité par le conseil d’administration.