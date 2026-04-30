Mission réussie pour Ariane 6 qui lance un nouveau lot de satellites Amazon Leo, rival de Starlink

La fusée européenne Ariane 6, emportant un deuxième lot de 32 satellites Amazon Leo, décolle du Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane, le 30 avril 2026 ( AFP / RONAN LIETAR )

La fusée européenne Ariane 6 a envoyé jeudi avec succès dans l'espace un deuxième lot de 32 satellites pour la constellation Amazon Leo, qui entend rivaliser avec Starlink d'Elon Musk.

La fusée a décollé à 08H57 GMT (05H57 locale) du Centre spatial guyanais de Kourou (Amérique du Sud), dans les derniers instants de la fenêtre de tir prévue et dans une météo maussade, a constaté un correspondant de l'AFP.

Moins de deux heures après le lancement, les satellites se sont séparés avec succès et ont pris la route de leur orbite final. La séparation s'est déroulée en 12 étapes, d'abord trois par trois, puis deux par deux avant un dernier satellite.

Elle s'est achevée sous les applaudissements des équipes présentes au Centre spatial guyanais.

Il s'agit de la deuxième mission réalisée pour le groupe fondé par un autre milliardaire américain, Jeff Bezos, et du deuxième vol d'Ariane dans sa configuration la plus puissante à quatre propulseurs.

Arianespace, opérateur de la fusée, réalisera au total 18 lancements pour Amazon Leo, son principal client commercial.

Cette constellation satellitaire en orbite basse a été conçue pour fournir une connectivité internet rapide et fiable aux clients et populations actuellement non connectées aux réseaux existants.

Pour accomplir cette mission, Amazon déploie des milliers de satellites reliés à un réseau mondial d'antennes, à la fibre optique et à des points de connexion internet au sol.

Amazon Leo, dont le déploiement a pris du retard, vise 3.200 satellites dans un premier temps.

La constellation ne ne compte à ce jour que 270 satellites en orbite, qui avaient notamment été lancés par United Launch Alliance (ULA) et par le concurrent SpaceX d'Elon Musk, selon les chiffres communiqués jeudi à l'AFP par Amazon.

Starlink, qui a franchi en mars le seuil symbolique de 10.000 satellites, dispose pour sa part de 10.162 appareils, selon Look Up, start-up française spécialisée dans la surveillance de l'espace.

Pour les Européens, ce partenariat avec Amazon Leo est crucial pour rendre la fusée Ariane plus compétitive, faute de clients commerciaux européens, dont beaucoup lancent avec SpaceX.