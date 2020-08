Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Evry, le 25 août 2020

Global Bioenergies (ALGBE - FR0011052257) annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) avec l'Entreprise d'Investissement Kepler Cheuvreux agissant en qualité d'intermédiaire financier.

Cette opération a pour objectif de renforcer la structure financière de l'entreprise et la liquidité du titre. Les fonds obtenus financeront la production et la commercialisation, dans le domaine de la cosmétique, de dérivés de l'isobutène renouvelable produit par Global Bioenergies.

Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'Administration et conformément à la 8ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 5 septembre 2019, a décidé la mise en place de cette ligne de financement à travers l'émission de 1.500.000 bons de souscription d'actions (BSA), chacun permettant l'émission d'une action nouvelle en cas d'exercice.

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux exercera tout ou partie des BSA sur une période maximale de 24 mois, en plusieurs tirages et à sa propre initiative, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, jusqu'à l'atteinte d'un objectif de 6 millions d'euros (montant potentiel et non garanti) .