Mise à jour : principaux actifs et stratégies



Cannes, le 14 juin 2024, 8:00



Suite à la publication de son rapport annuel 2023 et de ses comptes audités, Tonner Drones ("Tonner Drones" ou la "société") fournit cette mise à jour à propos de ses principaux actifs et de ses stratégies.



Depuis que la nouvelle direction a été nommée et a assumé les responsabilités du conseil d'administration il y a un peu plus d'un an, la société a stabilisé ses opérations et assuré son financement futur.



Après cette restructuration financière, la direction se concentre désormais sur la création de valeur pour les actionnaires grâce aux participations minoritaires de la société dans des entreprises françaises de drones, grâce au drone militaire Inhibitor et aux brevets associés, au Countbot, aux acquisitions potentielles et à l'inventaire hérité de Delta Drone. À cette fin, la société fournit les mises à jour suivantes.



Veuillez en savoir plus dans le communiqué de presse complet sur les précieux actifs de la société TonnerDrones.