MISE À JOUR N° 3-L'administration Trump va demander aux entreprises américaines spécialisées dans l'IA de soumettre volontairement leurs modèles à des tests de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles sur le décret présidentiel et les tests d'IA, paragraphes 4 à 7)

* Le décret présidentiel enjoint aux agences de conclure des accords volontaires avec les développeurs pour tester les modèles d'IA

* Cette mesure marque un changement par rapport à la politique de non-intervention de Trump en matière de technologie

* Le secrétaire au Trésor Scott Bessent coordonnera avec les banques et les entreprises d'IA les analyses de cybersécurité

par Courtney Rozen, Ismail Shakil et Bhargav Acharya

L'administration Trump demandera aux principaux développeurs d'IA de soumettre volontairement leurs modèles les plus performants à des tests de cybersécurité menés par le gouvernement avant de les mettre à la disposition du public, selon un décret publié mardi, alors que les craintes en matière de sécurité s'intensifient à Washington concernant les nouveaux systèmes d'IA puissants tels que Mythos d'Anthropic . Le président américain Donald Trump a signé un décret qui charge les départements du Trésor, de la Défense, du Commerce et de la Sécurité intérieure, ainsi que d'autres responsables et agences gouvernementaux, de conclure des accords avec les développeurs d'IA afin de tester leurs modèles. Les agences américaines disposeraient d'un délai maximal de 30 jours pour tester les modèles avant leur diffusion à des organisations extérieures au gouvernement, selon ce décret. Celui-ci demande également aux agences de mettre l'accent sur le renforcement de la cyberdéfense à l'échelle du gouvernement.

CHANGEMENT DE STRATÉGIE DE TRUMP EN MATIÈRE D'IA

Ce décret indique que Trump modifie sa stratégie en matière d'IA et joue un rôle plus actif dans la surveillance des capacités de cette technologie. Depuis son retour au pouvoir, il a déclaré que le gouvernement fédéral devait adopter une approche de non-intervention vis-à-vis du secteur technologique, et a tenté de dissuader les États d'adopter des réglementations sur l'IA auxquelles il s'oppose. La décision du président de mettre en place des tests volontaires pourrait nuire aux bénéfices du secteur si elle ralentit le déploiement de nouveaux modèles ou incite les entreprises à modifier leurs pratiques pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Anthropic, OpenAI et Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet) ont rencontré le gouvernement américain au sujet de la cybersécurité, a déclaré en mai un haut responsable américain lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes au sujet de l'élaboration du décret. Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ce décret. Trump devait signer un décret sur l'intelligence artificielle le 21 mai. Il a reporté la signature le jour même, affirmant qu'il n'appréciait pas certains aspects du décret et qu'il ne souhaitait pas prendre de mesures susceptibles de nuire à la position des États-Unis dans la course à l'IA avec la Chine.

PROTÉGER LES SECTEURS VITAUX DES ÉTATS-UNIS

Le département du Trésor a consulté les banques lors de l'élaboration du décret, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à la mi-mai. Le décret demande à Scott Bessent de collaborer avec les développeurs d'IA et les fournisseurs d'infrastructures critiques afin d'analyser les logiciels à la recherche de failles de cybersécurité et de développer des correctifs pour ces vulnérabilités. Les infrastructures critiques désignent les secteurs vitaux pour l'économie américaine et méritant une protection spéciale contre les attaques, tels que les banques, les services d'urgence et les hôpitaux. Des tests fédéraux volontaires sont en place depuis quelques années, des entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic soumettant leurs modèles à l’examen du Centre pour les normes et l’innovation en matière d’IA du département américain du Commerce, connu sous un autre nom sous l’ancien président Joe Biden. Le département a annoncé en mai que Google, xAI et Microsoft avaient accepté de soumettre leurs modèles d’IA à des tests de sécurité, bien que les détails aient par la suite disparu de son site web.