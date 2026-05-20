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MISE À JOUR N° 2-Un gouffre oblige à fermer une piste à l'aéroport LaGuardia de New York
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 21:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations provenant de la FAA et de FlightAware) par David Shepardson

Un gouffre a contraint mercredi à la fermeture d'une des pistes de l'aéroport LaGuardia de New York, entraînant des annulations et des retards ainsi que des réparations d'urgence en cours.

L'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, qui gère les aéroports de la région de New York, a déclaré qu'à 11 h, des agents effectuaient l'inspection matinale quotidienne de l'aérodrome de LaGuardia lorsque des équipes ont repéré un gouffre.

L'autorité a averti que “les voyageurs devraient s'attendre à des retards et des annulations, en particulier en raison des orages prévus plus tard dans la journée”.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré qu'elle ralentissait les vols à destination de l'aéroport LaGuardia, en raison des conditions météorologiques et du gouffre.

Selon FlightAware, un site de suivi des vols, environ 200 vols, soit 17 % des vols au départ et à l'arrivée, ont été annulés à LaGuardia et 190 ont été retardés. Delta Air Lines

DAL.N est la plus grande compagnie aérienne à LaGuardia, représentant environ 40 % des vols.

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