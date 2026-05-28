MISE À JOUR N° 2-South Bow (Canada) souligne la nécessité d'un permis américain "durable" avant la relance du projet Keystone XL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3 et 4) par Amanda Stephenson

South Bow SOBO.TO ne donnera pas suite à la relance partielle du pipeline Keystone XL tant qu’elle n’aura pas la preuve que l’autorisation présidentielle américaine est “durable”, a déclaré jeudi le directeur général de l’exploitant du pipeline, Bevin Wirzba, lors de la conférence Energy Roundtable à Calgary, au Canada.

L'oléoduc reliant l'Alberta au Wyoming, dont la construction est proposée par South Bow et son partenaire américain Bridger Pipeline, pourrait augmenter les exportations de brut du Canada vers les États-Unis de plus de 12 % s'il voit le jour, apportant ainsi au Canada une capacité de transport par oléoduc dont le pays a grandement besoin.

En avril, le président américain Donald Trump a signé

un décret accordant un permis transfrontalier à un projet qui relancerait certaines parties de l’oléoduc Keystone XL afin de transporter du pétrole canadien de la frontière américano-canadienne jusqu’à Guernsey, dans le Wyoming.

La nouvelle proposition prévoit un tracé différent à travers les États-Unis par rapport au précédent projet Keystone XL, qui a été annulé par l'ancien président Joe Biden en 2021 après des années d'opposition des communautés autochtones et des défenseurs de l'environnement.

La société a déclaré en mai qu'elle avait entamé les démarches pour obtenir les autorisations réglementaires le long du tracé américain de son projet Prairie Connector.

South Bow a été créée en 2024 par TC Energy, ancien promoteur du projet Keystone XL, afin de reprendre ses activités dans le domaine des oléoducs. Environ 150 km (93 miles) de conduites ont été construits au Canada, mais sont à l'arrêt depuis l'annulation du projet Keystone XL.