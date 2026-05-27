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MISE À JOUR N° 2-Le président taïwanais offre à Trump l'autobiographie du fondateur de TSMC
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision, ajout de détails et de commentaires du président, paragraphes 4 à 8)

Le président taïwanais Lai Ching-tea offert mercrediau président américain Donald Trump l'autobiographie en deux volumes du fondateur de la société de puces électroniques TSMC, 2330.TW , en déclarant qu'il espérait que cela l'aiderait à comprendre l'évolution du secteur.

Trump a accusé Taïwan, notamment ce mois-ci dans une interview accordée à Fox News, de "voler" l'industrie américaine des puces électroniques.

Basée à Taïwan, TSMC est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et un fournisseur majeur d'entreprises telles que Nvidia NVDA.O . Elle investit également 165 milliards de dollars pour construire des usines dans l'État américain de l'Arizona.

S'exprimant lors d'une réception organisée à Taipei à l'occasion de la fête nationale américaine, M. Lai a remis un exemplaire de l'autobiographie du fondateur de TSMC, Morris Chang, au plus haut diplomate américain à Taïwan, Raymond Greene, et lui a demandé de le remettre à Trump.

Comme Trump souhaite réindustrialiser les États-Unis et faire de son pays la plaque tournante mondiale de l'IA, et qu’"il se soucie également beaucoup de l’industrie des semi-conducteurs de Taïwan", Lai a déclaré qu’il lui offrait l’autobiographie de Chang.

"Ces deux volumes retracent en détail l’évolution de l’industrie des semi-conducteurs à Taïwan", a-t-il ajouté, sans mentionner directement les critiques précédentes de Trump à l’égard de l’industrie taïwanaise des puces électroniques.

"De cette manière, il comprendra mieux l’industrie des semi-conducteurs de Taïwan, et la future coopération entre Taïwan et les États-Unis dans le développement des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle deviendra sans aucun doute encore plus étroite."

Lai a remis les livres à Greene tandis que tous deux riaient.

Chang se trouvait dans le public, en fauteuil roulant.

Taïwan, pour qui les États-Unis ont traditionnellement été le plus important soutien international malgré l’absence de relations diplomatiques officielles, a été contrarié par les commentaires de Trump après sa rencontre avec le Chinois Xi Jinping à Pékin ce mois-ci. Trump a déclaré que les ventes d’armes à Taipeiconstituaient un "atout de transactions", qu’il réfléchissait encore à l’opportunité d’approuver un nouveau programme de ventes d’armes pour Taïwan, etqu’il s’entretiendrait avec Lai , bien que cela ne se soit pas encore produit. Lai a déclaré qu’il espérait que les relations solides établies entre Taïwan et les États-Unis continueraient à s’approfondir. "J'ai toujours pensé que la liberté nous rapproche et que la démocratie renforce encore davantage notre amitié", a-t-il ajouté.

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NVIDIA
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TSMC
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