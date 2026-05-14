MISE À JOUR N° 2-Le chef de la police des frontières américaine démissionne brusquement, ce qui vient s'ajouter à la vague de départs parmi les responsables de l'immigration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ces départs font suite à ceux de Noem et Bovino

* Banks s'est fait discret lors des rafles menées dans les villes

* A travaillé pendant vingt ans à la police des frontières

(Réécriture avec des commentaires officiels et de nouveaux détails tout au long de l'article) par Ted Hesson

Le chef de la police des frontières américaine, Michael Banks, a démissionné brusquement jeudi, a déclaré un porte-parole de l'agence, s'ajoutant ainsi au roulement de personnel parmi les hauts responsables de l'immigration de l'administration Trump ces derniers mois.

Aucune raison n'a été donnée pour expliquer le départ de M. Banks, et celui-ci n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. M. Banks était un allié de l'ancienne Secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, qui a été licenciée par Trump en mars , a déclaré un ancien responsable de la police des frontières sous couvert d'anonymat.

M. Banks, le plus haut responsable de l'agence chargée de sécuriser les frontières américaines, avait été nommé à ce poste par le président Donald Trump en janvier 2025. Il a travaillé pour la police des frontières pendant deux décennies avant de quitter l'agence en 2023 et de devenir “tsar des frontières” pour l'État du Texas, dirigé par les républicains. Alors que le soutien public à la stratégie d’immigration de Trump est en baisse , le départ de Banks fait suite au départ prévu du directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, à la fin du mois, au départ à la retraite du responsable controversé de la police des frontières Gregory Bovinoen mars, et à l’extension des pouvoirs du “tsar des frontières” de la Maison Blanche, Tom Homan, en matière de supervision des opérations d’application de la loi . Cette semaine, l'administration a annoncé que David Venturella, un ancien responsable de l'immigration ayant également travaillé pour la société carcérale privée GEO Group , remplacerait Lyons.

Trump a remporté sa réélection en s'engageant à sévir contre les passages illégaux à la frontière après que des millions de personnes l'aient franchie illégalement sous le mandat de son prédécesseur démocrate, Joe Biden. Quelque 86 000 migrants ont été arrêtés à la frontière au cours de la première année du mandat de Trump, de février 2025 à janvier 2026, contre 956.000 l'année précédente, selon les chiffres du gouvernement américain.

Dans un communiqué, le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Rodney Scott, a remercié Banks pour son service “au cours de l’une des périodes les plus difficiles pour la sécurité aux frontières”.

“Sous sa direction, la frontière est passée du chaos à la frontière la plus sûre jamais enregistrée”, a déclaré Scott, qui dirige l'agence dont dépend la police des frontières.

Sous le mandat de M. Banks, l'administration Trump a déployé massivement des agents de la police des frontières dans les grandes villes américaines, où ceux-ci ont utilisé des tactiques agressives pour arrêter les personnes soupçonnées d'infractions à la législation sur l'immigration et se sont heurtés aux habitants. Banks a fait profil bas pendant ces opérations controversées menées au niveau des villes. Bovino a quant à lui dirigé de manière très visible des groupes d’agents dans des villes dirigées par des démocrates, notamment Los Angeles, Chicago et Minneapolis. Dans sa lettre d'adieu aux agents, M. Banks a déclaré qu'il serait “à jamais le plus grand défenseur” de son agence.