MISE À JOUR N° 2-La société australienne DigiCo va vendre son centre de données américain pour 750 millions de dollars ; son action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cette vente permettra de renforcer la trésorerie de DigiCo et de ramener sa dette nette à 500 millions de dollars australiens

* Le produit de la vente servira également à financer le développement d'un centre de données à Sydney

* DigiCo explore les “options de monétisation” de ses sites de Los Angeles

* La vente devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice 2027

(Mise à jour avec les commentaires des analystes au paragraphe 5 et l'évolution du cours de l'action) par Kumar Tanishk et Roshan Thomas

La société australienne DigiCo Infrastructure DGT.AX a annoncé mercredi qu'elle allait vendre son centre de données de Chicago pour 750 millions de dollars afin de rembourser sa dette et de financer le développement de son site de Sydney, ce qui a fait bondir son action de plus de 25%.

L'action du propriétaire de centres de données a grimpé jusqu'à 25,4% à 2,96 dollars australiens, enregistrant sa plus forte hausse intrajournalière depuis plus d'un an. L'indice boursier de référence .AXJO a progressé de 0,8%.

DigiCo, qui s'est séparée de HMC Capital HMC.AX fin 2024 lors d'une introduction en bourse de 2 milliards de dollars australiens, a déclaré avoir conclu un accord avec un gestionnaire de fonds nord-américain disposant d'une “vaste expérience dans le domaine des centres de données”, sans toutefois nommer l'acheteur.

Cette vente représente une prime de près de 5% par rapport au prix d'acquisition de novembre 2024 et permettra de dégager environ 360 millions de dollars australiens de produit en espèces après remboursement de la dette au niveau des actifs, a indiqué la société.

“La vente de ces actifs avec une prime … démontre la valeur des actifs de DigiCo, ce qui donne aux investisseurs la confiance nécessaire pour prendre au sérieux sa valeur comptable”, a déclaré Ben Richards, gestionnaire de portefeuille chez Seneca Financial Solutions.

Cette vente permettra également de porter la liquidité de DigiCo à environ 900 millions de dollars australiens et de réduire sa dette nette pro forma à 500 millions de dollars australiens, contre 1,5 milliard à la fin de l'année dernière.

Le centre de données CHI1 de Chicago a une capacité de 32 mégawatts et est loué à un client hyperscale majeur dans le cadre d'un contrat de 15 ans, selon le site web de la société. La vente devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027.

DigiCo a déclaré qu'elle envisageait de prendre des mesures de gestion du capital, notamment en restituant les excédents de trésorerie aux investisseurs par le biais de distributions plus élevées à court terme, grâce aux recettes issues de la vente d'actifs aux États-Unis et à la réduction de son endettement.

Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle évaluait les options de monétisation de ses sites LAX1 et LAX2 à Los Angeles, après avoir retiré en avril sa demande d'autorisation pour un centre de données à LAX1, invoquant des incertitudes quant à l'obtention du permis d'urbanisme.

L'opérateur de centres de données a réaffirmé ses prévisions de résultat d'exploitation sous-jacent pour l'exercice 2026, à 125 millions de dollars australiens, contre 99 millions de dollars australiens un an plus tôt.

(1 $ = 1,3926 dollar australien)