MISE À JOUR N° 2-La société australienne DigiCo Infrastructure va vendre son centre de données de Chicago pour 750 millions de dollars

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* Cette vente permettra de renforcer la trésorerie de DigiCo et de ramener sa dette nette à 500 millions de dollars australiens

* Le produit de la vente servira également à financer le développement d'un centre de données à Sydney

* DigiCo étudie les "options de monétisation" de ses sites de Los Angeles

* La vente devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice 2027

(Réécriture intégrale)

La société australienne DigiCo Infrastructure REIT DGT.AX a annoncé mercredi qu'elleallait vendre son centre de données CHI1 à Chicago pour 750 millions de dollars afin de rembourser sa dette et de financer le développement de son site de Sydney.

DigiCo Infrastructure, qui s'est séparée de HMC Capital < HMC.AX>fin 2024 lors d'une introduction en bourse de 2 milliards de dollars australiens, a déclaré avoir conclu un accord avec un gestionnaire de fonds nord-américain disposant d'une "vaste expérience dans le domaine des centres de données", sans toutefois nommer l'acheteur.

Cette vente représente une prime de près de 5 % par rapport au prix d'acquisition de novembre 2024 et permettra de dégager environ 360 millions de dollars australiens de liquidités après remboursement de la dette au niveau des actifs, a indiqué la société.

Elle permettra également de porter la liquidité de DigiCo à environ 900 millions de dollars australiens et de ramener sa dette nette pro forma à 500 millions de dollars australiens, contre 1,5 milliard à la fin de l'année dernière.

"La libération de capitaux provenant de CHI1 offre une flexibilité financière supplémentaire et la capacité d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement SYD1 (à Sydney)", a déclaré Chris Maher, directeur général par intérim.

Selon le site web de la société, le site de Chicago a une capacité de 32 mégawatts et est loué à un client hyperscale majeur dans le cadre d'un contrat de 15 ans. La vente devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027.

DigiCo a déclaré qu’elle prévoyait d’envisager des mesures de gestion du capital, notamment le remboursement des liquidités excédentaires aux investisseurs par le biais de distributions plus élevées à court terme, grâce aux recettes provenant de la vente d’actifs aux États-Unis et à la réduction du niveau d’endettement.

Par ailleurs, elle a également indiqué qu'elle évaluait les options de monétisation de ses sites LAX1 et LAX2 à Los Angeles, après avoir retiré en avril sa demande d'autorisation pour un centre de données à LAX1, invoquant des incertitudes quant à l'obtention du permis d'urbanisme.

L'opérateur de centres de données a réaffirmé ses prévisions de résultat d'exploitation sous-jacent pour l'exercice 2026, à 125 millions de dollars australiens, contre 99 millions de dollars australiens un an plus tôt.

(1 $ = 1,3926 dollar australien)