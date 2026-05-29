MISE À JOUR N° 2-Castlelake envisage une offre possible pour la compagnie aérienne britannique à bas prix easyJet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours boursiers et le contexte du paragraphe 1)

La société d'investissement américaine Castlelake, L.P. a déclaré vendredi qu'elle en était aux premières étapes de l'examen d'une éventuelle offre sur la compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L , ce qui a fait grimper de près de 10 % les actions de la compagnie cotées aux États-Unis.

Aucune démarche n'a été effectuée auprès du conseil d'administration d'easyJet et rien ne garantit qu'une offre sera faite, ni quant à ses conditions, a déclaré Castlelake dans un communiqué.

Conformément à la réglementation britannique en matière de rachat, Castlelake doit présenter une offre ferme d'ici le 26 juin ou renoncer à l'opération.

Cette nouvelle intervient une semaine après qu'easyJet a averti que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient incertaines, la guerre en Iran faisant grimper les coûts du carburant et les réservations s'affaiblissant pour la haute saison estivale.

La société affiche une capitalisation boursière de 3,02 milliards de livres sterling, selon les données compilées par LSEG. L'action de la compagnie aérienne a clôturé à 398 pence vendredi et a perdu plus de 22 % cette année.

Le conflit avec l'Iran perturbe le secteur aérien mondial, faisant grimper les prix du kérosène de plus de 80 % depuis fin février et obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs, à réduire leurs capacités ou à absorber la pression sur leurs marges, alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz est limité.

Castlelake avait entamé en janvier des négociations en vue d'acquérir Spirit Airlines FLYYQ.PK , quelques mois avant que la compagnie aérienne en faillite ne cesse définitivement toutes ses opérations de vol et ne fasse faillite.

La société d'investissement a lancé l'année dernière Merit AirFinance, une plateforme de crédit aéronautique dotée d'un capital disponible de 1,8 milliard de dollars, qui vise à fournir des financements par emprunt aux compagnies aériennes et aux sociétés de location d'avions pour des actifs aéronautiques neufs et d'occasion.

En 2021 , easyJet a rejeté une offre de son concurrent Wizz Air, préférant lever 1,7 milliard de dollars auprès de ses actionnaires et faire cavalier seul dans un secteur qui lutte pour se remettre de la pandémie.

(1 $ = 0,7429 livre)