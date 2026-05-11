MISE À JOUR N° 2-Barrick dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à des cours de l'or record et annonce un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Barrick prévoit de céder ses actifs africains à risque et ceux sur lesquels elle ne détient pas le contrôle, a déclaré son directeur général, Mark Hill

* La production d'or a baissé de 5 %, mais Barrick prévoit une hausse de la production au cours des prochains trimestres

* Barrick avance ses projets d'introduction en bourse aux États-Unis pour ses actifs nord-américains, notamment Nevada Gold Mines

* La société prévoit une hausse de la production au deuxième trimestre, mais celle-ci devrait rester inférieure aux niveaux de l'année dernière

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(Refonte et ajout de détails issus de la conférence téléphonique sur la cession des actifs à risque aux paragraphes 1, 2, 3 et 4) par Pranav Mathur et Divya Rajagopal

Barrick Mining ABX.TO envisage de céder ses actifs africains plus risqués et ses actifs non contrôlés, alors que la société minière cotée au Canada vise une cotation aux États-Unis de ses actifs nord-américains d'ici la fin de l'année, a déclaré lundi le directeur général de la société . Barrick a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre lundi, grâce à des cours de l'or record . La société a également approuvé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. « Nous essayons de concentrer notre croissance dans des zones plus stables où nous avons davantage de certitudes quant au régime minier », a déclaré le directeur général Mark Hill lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. « Je veux dire, évidemment... vous pouvez voir, au vu de ce qui s'est passé récemment en Afrique, quels pays ne seraient manifestement pas idéaux pour l'investissement. »

Il n'a cité aucun pays en particulier. Barrick possède des mines au Mali, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Zambie. M. Hill a indiqué que la mine de Porgera en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans laquelle la société détient une participation minoritaire de 24 %, serait considérée comme un actif non stratégique.

Au Mali, la société a réglé fin 2025 un différend qui durait depuis un an avec le gouvernement militaire. Les dirigeants de Barrick ont déclaré que la société évaluait toutes les options stratégiques concernant ses actifs au Mali. Les cours de l'or ont atteint des niveaux records au cours du trimestre, s'établissant en moyenne à 4.673,5 dollars l'once, soit une hausse d'environ 63 % par rapport à l'année précédente, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques et d'anticipations croissantesde baisses des taux d'intérêt. Son concurrent Newmont NEM.N a également dépassé les estimations concernant ses bénéfices du premier trimestre le mois dernier. Si les prix ont légèrement baissé ces dernières semaines à la suite d'une crainte d'inflation liée au pétrole et à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran , l'or reste bien au-dessus des niveaux de l'année dernière. Le prix moyen trimestriel réalisé par Barrick pour l'ors'est établi à 4.823 dollars l'once, soit une hausse de 66 % par rapport à l'année précédente.

Les coûts de production globaux de la société, un indicateur du coût de production, ont baissé de 4 % au cours du trimestre clos le 31 mars, pour s'établir à 1.708 dollars l'once. La société minière canadienne a enregistré un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars au premier trimestre, soit le triple de celui de l'année précédente. La production d'or de Barrick a baissé de 5 %au cours de cette période, pour s'établir à 719.000 onces. Mais la société a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter la production de sa mine de Loulo-Gounkoto au Mali et de sa mine de Goldrush au Nevada , ainsi que d'améliorer l'exploitation de ses mines d'or du Nevada au cours du prochain trimestre. Elleprévoit également une augmentation de la production sur son site de Kibali en République démocratique du Congo plus tard dans l'année.

Barrick prévoit que sa production d'or atteindra entre 730.000 et 770.000 onces au deuxième trimestre et qu'elle augmentera encore au second semestre 2026. La société minière a poursuivi la mise en œuvre deson projet d'introduction en bourse de North American Barrick, une nouvelle entité qui détiendra certains des actifs phares de la société, tels que Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo et le projet Fourmile. Barrick a annoncé un bénéfice ajusté de 98 cents par action au premier trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui tablaient sur 78 cents par action, selon les données compilées par LSEG.