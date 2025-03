Mise à Jour du Marché : Rapid Nutrition Lance le Modèle d’Abonnement SystemLS aux États-Unis



Un Lancement Aligné sur l’Étude Clinique Américaine et la Stratégie de Croissance Accélérée pour 2025



Londres, Royaume-Uni – 4 mars 2025: Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), une entreprise mondiale de HealthTech dédiée à l’amélioration du bien-être grâce à des solutions fondées sur des preuves scientifiques, annonce officiellement le lancement du modèle d’abonnement SystemLS aux États-Unis, marquant ainsi une étape clé dans sa stratégie d’expansion mondiale.



L’objectif stratégique de ce lancement s’inscrit en parfaite cohérence avec la participation de Rapid Nutrition à The Osteoarthritis Prevention Study (TOPS), un essai clinique mené en collaboration avec l’Université de Wake Forest. Cette étude vise à évaluer l’impact d’un programme structuré de régime alimentaire et d’exercice – comprenant deux substituts de repas SystemLS par jour – par rapport à un groupe adoptant un mode de vie sain et participant à des sessions éducatives de groupe, sur une période de 48 mois pour la gestion du poids.



Le modèle d’abonnement a été conçu pour favoriser un engagement client à long terme et générer des opportunités de revenus récurrents au sein du marché américain de la santé et du bien-être, dont la valeur était estimée à 1,2 trillion de dollars en 2023.