Mise à jour des prévisions 2021 - Perspectives financières 2022 en croissance

Mise à jour des prévisions 2021

> Chiffre d’affaires consolidé voisin de 170 M€*

> EBITDA impacté en fin d’exercice par la hausse des prix de l’énergie



Perspectives financières 2022 en croissance

> Chiffre d’affaires consolidé supérieur à 350 M€

> EBITDA : ratio EBITDA/CA au moins égal à 8 %





Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères fait un point sur le prochain atterrissage financier de l’exercice 2021 et sur les objectifs de l’exercice 2022.



En 2021, un objectif de chiffre d’affaires consolidé voisin de 170 M€* et un EBITDA impacté en fin d’exercice par la hausse inédite des prix de l’énergie

A ce stade, le Groupe prévoit un chiffre d’affaires consolidé voisin de 170 M€* pour l’exercice 2021, clos au 31 décembre. Ce niveau d’activité intègre la contribution des deux sites industriels du Groupe dont METEX NØØVISTAGO, basé à Amiens et consolidé depuis la fin du mois d’avril 2021.