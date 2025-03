Mise à jour de l’analyse indépendante sur ALRPD désormais disponible

Londres, Royaume-Uni – 24 mars, 2024 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD), entreprise mondiale de HealthTech engagée à faire progresser le bien-être grâce à des solutions fondées sur des données probantes, annonce que The Zephirin Group a publié sa dernière mise à jour indépendante de recherche sur ALRPD.



Ce rapport comprend une analyse actualisée de la valorisation ainsi que des commentaires à la suite des récentes activités de l’entreprise, apportant un éclairage approfondi sur la trajectoire de croissance de Rapid Nutrition et sa présence sur les principaux marchés internationaux.



Pour accéder au rapport complet, veuillez d’abord consulter et accepter les conditions générales ici :