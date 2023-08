Mise à disposition du rapport financier annuel

ABL Diagnostics annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2022.

Il peut être consulté sur le site d’ABL Diagnostics https://www.abldiagnostics.com dans la rubrique Rédaction – Actualité Juridique et Financière.

Comme indiqué dans le communiqué du 21 juin 2023, ce retard de publication est lié au retard de plusieurs projets de réorganisation opérationnelle en interne, dont l’implémentation d’un progiciel de gestion intégrée.

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 28 juillet 2023 a arrêté les comptes annuels et décidé de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le 14 septembre 2023.