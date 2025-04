Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel (DEU) 2024 de Transgene

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2024 en français, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 avril 2025, sous le numéro D.25-0243.



Ce document, disponible sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), peut être consulté et téléchargé (au format PDF en français et en anglais et au format ESEF en français uniquement) sur le site internet de Transgene (www.transgene.fr).



Le Document d’Enregistrement Universel comprend les documents suivants :



- le Rapport financier annuel ;

- le Rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration ;

- les rapports des Commissaires aux comptes ;

- le descriptif du programme de rachat d’actions ;

- l’information relative aux honoraires des Commissaires aux comptes.



Le Document d’Enregistrement Universel comprend également une information détaillée sur la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) de la Société.