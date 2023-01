Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Extraordinaire

Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er février 2023.

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le :

Mercredi 1er février 2023 à 10h00,

au Centre de Conférence Edouard VII, 23 square Edouard VII, 75009 Paris.



L’avis de réunion préalable à l’Assemblée comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 28 décembre 2022 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 16 janvier 2023.