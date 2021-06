Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale

Clermont-Ferrand, le 10 juin 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 28 juin 2021.

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra, à huis clos, le lundi 28 Juin 2021 à 10h00.



Conformément au dispositif spécial mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, le Conseil d'administration de METabolic EXplorer a revu les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale afin de garantir la sécurité de ses participants. Ce dispositif, défini par l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, a été prorogé jusqu'au 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 et il porte adaptation des règles de participation et de délibération aux assemblées générales, en permettant aux sociétés d'avoir recours à des dispositions exceptionnelles.

Comme l'année précédente, l'Assemblée Genérale 2021 se tiendra donc à huis clos au siège social de la Société, situé Biopôle Clermont-Limagne, 1 rue Emile Duclaux, 63 360 SAINT-BEAUZIRE.

L'avis de réunion préalable à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 24 mai 2021 et l'avis de convocation a été publié au BALO du 9 juin 2021.