Mise à disposition d’un suivi Flash d’All Invest Securities de la couverture financière du titre ABL Diagnostics

ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") annonce aujourd’hui la publication par All Invest Securities, un acteur clé français partenaire des petites et moyennes capitalisations boursières, d’un suivi Flash de la couverture initiale de son titre publiée le 24 juin 2024 par In Extenso Finance.



Dans ce nouveau Flash du 21 janvier 2026, All Invest Securities recommande de nouveau l’Achat Fort du titre avec un objectif de cours désormais à 8,37 € (dernier cours à la fermeture du 22 janvier 2026 : 3,30€).



ABL Diagnostics continue ses efforts pour mettre en avant sa visibilité boursière auprès des investisseurs et de continuer à démontrer les efforts de transparence entrepris par la société pour l’ensemble de ses publics (investisseurs, partenaires, clients, collaborateurs).



Le dernier Flash est disponible sur le site de la société (https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/05/Flash-ABLD-22-5-2025.pdf).



Les précédents documents sont toujours consultables sur le site internet des Informations Légales et Financières (Legal & Financial News) dans la sous-section « Analyses financières ».



Avertissement réglementaire – Directive 2014/65/UE (MiFID II)

L’analyse financière est strictement réservée aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE. Sa diffusion est soumise aux réglementations et restrictions territoriales applicables. Il ne peut être modifié et doit être consulté dans son intégralité.