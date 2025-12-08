Mirum Pharma rachète Bluejay Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 820 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Bluejay Therapeutics dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 820 millions de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille un médicament expérimental en phase avancée de développement pour une maladie grave du foie.

Selon l'accord, Mirum paiera 250 millions de dollars en espèces et 370 millions de dollars en actions à l'avance, plus jusqu'à 200 millions de dollars en paiements d'étape potentiels basés sur les ventes.

"Cette acquisition correspond parfaitement à ce que nous faisons le mieux: faire progresser les médicaments à fort impact pour les patients atteints de maladies rares", a déclaré Chris Peetz, directeur général de Mirum.

L'accord donnera à Mirum les droits mondiaux sur le brelovitug, un anticorps monoclonal testé pour l'hépatite D chronique, une maladie du foie rare et agressive qui touche environ 230 000 personnes aux États-Unis et en Europe et pour laquelle il n'existe actuellement aucune thérapie approuvée.

L'hépatite D est considérée comme la forme la plus grave de cette maladie virale, qui n'apparaît que chez les personnes déjà infectées par l'hépatite B et peut entraîner des lésions hépatiques rapides et un cancer. Près de la moitié des personnes diagnostiquées meurent de complications liées au foie dans les dix ans qui suivent, selon Mirum.

Dans une étude de phase intermédiaire, le brelovitug a réduit les niveaux du virus de l'hépatite D chez tous les patients traités pendant 48 semaines, et jusqu'à 82 % d'entre eux ont également vu leurs niveaux d'enzymes hépatiques se normaliser.

Mirum a déclaré avoir obtenu 200 millions de dollars par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs du secteur de la santé afin de contribuer au financement du développement et de la commercialisation du médicament.

Le médicament fait actuellement l'objet d'une étude de phase avancée, dont les résultats sont attendus au second semestre 2026. En cas de succès, Mirum prévoit de demander l'approbation des autorités réglementaires américaines et de lancer le traitement en 2027.

L'accord devrait être conclu au cours du premier trimestre 2026.