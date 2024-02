Mirova promeut un responsable des relations avec les institutions financières de développement

Mirova, gestionnaire affilié de Natixis Investment Managers et spécialisé sur l’investissement durable, a nommé Sébastien Duquet responsable des relations avec les institutions financières de développement.

Sébastien Duquet sera basé à Paris et rendra compte à Zineb Bennani, directrice monde pour le développement commercial de Mirova. Dans le cadre du plan Mirova 2030, qui doit voir l’affilié de Natixis IM doubler ses encours sur le non-coté d’ici 2030, il sera chargé d’aider au développement de Mirova auprès des investisseurs publics et philanthropiques, notamment lors des levées de stratégies d’investissement non-cotées structurées en véhicules de financement mixte ( «blended finance» ).

Sébastien Duquet, actuel directeur de la gestion d’actifs émergents de Mirova, a rejoint la firme en 2022 à la suite de l’acquisition de SunFunder, spécialisé sur l’investissement climatique dans les pays émergents. Il était précédemment en charge du développement commercial de SunFunder après avoir exercé les fonctions de directeur des investissements et directeur général adjoint de la société de gestion à impact Symbiotics de 2018 à 2021.

Sébastien Duquet a par ailleurs dirigé Oxus, entreprise sociale et responsable spécialisée dans les services de microfinance, de 2016 à 2018 et PlaNIs qui a fusionné avec responsAbility en 2010. Chez responsAbility, il était en charge des investissements en dette en Europe de l’Est, au Moyen-Orient, dans le Caucase et en Asie centrale.

L'Agefi