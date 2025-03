Le portefeuille regroupe 33 projets solaires photovoltaïques répartis dans huit régions d'Italie : Piémont, Frioul, Marches, Latium, Campanie, Basilicate, Sardaigne et Sicile. Ces projets varient en termes de maturité, avec 53 MWp de projets opérationnels, 41 MWp de projets prêts à construire et 54 MWp de projets en phase de développement avancé. Les projets prêts à construire devant être achevés d'ici décembre 2025. En outre, le portefeuille pourrait gagner en taille pour englober des projets éoliens d'une capacité estimée d'environ 100 MW.

Qualitas Energy, qui a construit l'ensemble du portefeuille par le biais de son fonds Qualitas Energy IV, est spécialisée dans le financement et le développement des énergies renouvelables et dans les infrastructures durables sur lesquelles repose la transition bas-carbone.

Mirova investira en fonds propres via son fonds Mirova Energy Transition 6, dont l'objectif est de soutenir les infrastructures essentielles à la décarbonation de la production et de la consommation d'énergie dans les pays de l'OCDE.

(AOF) - Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable, et Qualitas Energy annoncent la signature d'un accord visant à créer la plateforme " Italian Renewable Platform ", une joint-venture spécialisée dans la détention, le développement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable en Italie, d'une capacité pouvant atteindre 250 MW.

Mirova et Qualitas Energy s'associent pour accélérer la transition énergétique en Italie

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.