Mirova embauche une spécialiste senior de l’impact et ESG pour le capital naturel

(NEWSManagers.com) - Mirova vient d’embaucher Amandine Carrage au poste de spécialiste sénior de l’impact et ESG pour les investissements dans le capital naturel, selon un post sur LinkedIn. Basée à Paris, elle arrive de Proparco, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD), où elle était spécialiste environnement et social depuis 2021.

Amandine Carrage a auparavant travaillé chez Environmental Resources Management en tant que consultante senior pour l’environnement au Vietnam en 2012, avant de prendre en charge la consultation ESG pour les services de transaction en 2014. Elle a ensuite été promue en tant que spécialiste ESG et responsable de l’équipe pour les fusions et acquisitions en 2017. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme consultante environnementale chez Environ et TAUW Environnement.