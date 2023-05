Mirabaud recrute Rémy Saccone à la division Wealth Management

(AOF) - Rémy Saccone rejoint la division Wealth Management de Mirabaud en tant que Responsable luxembourgeois de l’équipe dédiée aux gérants de fortune indépendants (GFI). Basé au Luxembourg, Rémy Saccone rapportera directement à Jeff Mouton, CEO Europe, et fonctionnellement à Carel Huber, responsable Groupe de l’activité Gérants Indépendants basé en Suisse. En fonction depuis le 1er mai 2023, il est en charge du management de l’équipe dédiée au développement luxembourgeois de cette activité.

Bénéficiant de plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des gérants de fortune et autres partenaires professionnels au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, Rémy Saccone a pour mission de renforcer ce segment au sein de Mirabaud & Cie (Europe) SA.

Il pourra pour cela compter sur une offre dédiée et une équipe spécialisée au Luxembourg, tout en s'appuyant sur les synergies entre les activités du Groupe Mirabaud (Wealth Management, Asset Management & Corporate Finance), ainsi que les différentes équipes présentes au sein des succursales européennes.