Mirabaud : arrivée de Jean-Frédéric de Leusse en tant que conseiller spécial

(AOF) - Mirabaud a annoncé la nomination de Jean-Frédéric de Leusse en tant que conseiller spécial (strategic advisor) à compter du 1er décembre 2023. Bénéficiant de plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction au sein de banques et de sociétés de services financiers, il aura pour mission d’accompagner le développement des activités de Mirabaud en France.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Frédéric de Leusse "s'attachera à renforcer ses liens avec les différentes typologies de clients (particuliers, institutionnels et corporate) et pour l'ensemble des activités du groupe". Il aura également pour mission d'accroître la notoriété de Mirabaud et de nouer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés du marché tels que les cabinets de conseils, d'avocats, d'expertise comptable, les fondations, les family offices, etc.

Stéphane Jaouen, Directeur général de Mirabaud en France a déclaré : "Son expérience combinée, tant en matière de M&A, de Private Equity et de Wealth Management, ainsi que son réseau seront des soutiens formidables à notre croissance".