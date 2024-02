"En janvier, les demandes d'allocations chômage ont atteint leur niveau le plus bas depuis septembre 2022, et les ventes au détail ont dépassé les attentes en décembre, alors qu'elles étaient censées diminuer" relève-t-il. "Au contraire, la consommation demeure robuste avec un marché du travail modérément tendu".

"Alors que la tendance à long terme est au ralentissement, les chiffres mensuels montrent une résilience surprenante de l'économie américaine" estime le gérant, pointant une "faille" dans l'analyse de Goldman Sachs qui attend la baisse dès le mois de mars, sur la base de l'indice des dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis (PCE). Cet indicateur n'est pas un facteur "suffisamment fort pour déclencher des réductions anticipées dans un contexte de données américaines robustes et de messages clairs de la part de la Fed".

(AOF) - "Les baisses de taux seront pour cet été", annonce d'Andrew Lake, head of fixed income chez Mirabaud Asset Management. En dépit de leurs situations économiques différentes, les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni devraient réduire leurs taux à quelques mois d’intervalle. "Les complications engendrées par un environnement qui demeure marqué par l’inflation rendent peu probable – de mon point de vue – un démarrage des baisses au mois de mars", précise-t-il.

Mirabaud AM attend les baisses de taux pour cet été

