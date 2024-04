Mint : Résultats 2023 supérieurs aux attentes - Retour à la normale en 2024 / Opinion: Achat / Objectif: 4,12 € / Potentiel: +12%

Résultats 2023

Une année 2023 particulière

CA : 86,9 M€, -44,7% / REX : 19,1 M€, +191% / RNpg : 16,5 M€, +317%

2024 : retour à la normale

Mint clôture une année 2023 particulière après un exercice 2022 déjà atypique et publie des résultats supérieurs à nos attentes. En effet le CA ressort à 86,9 M€ en baisse de 44,7% vs 76,4 M€ -51,3% estimé, la marge brute à 29,2 M€ en progression de 37%, le REX à 19,1 M€ en augmentation de 191% (vs 16,06 M€, +144% estimé) et le RN à 16,5 M€ en hausse de 317% (vs 15,1 M€, +282% estimé).

En effet, comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, Mint a encore bénéficié de la revente des surplus de couverture d'achat d'électricité qu'il avait acquises en 2022. Cette activité a ainsi dégagé sur l'année un CA de 38 M€ (S1 : 30 M€ / S2 : 8 M€ ) et une marge brute de 18,1 M€ (S1 : 16,5 M€ / S2 : 1,6 M€). De notre côté nous avions estimé que l'apport sur l'année se limiterait à celui constaté au S1.

Concernant l'activité principale de fourniture d'énergie, le CA ressort à 46,5 M€ en baisse de 62% en lien avec la forte érosion volontaire de la base clients à la suite des différentes hausses tarifaires appliquées jusqu'à la fin 2022. En revanche, le taux de marge brute s'améliore nettement à 12,7% du CA notamment dans l'activité de fourniture d'électricité (11,3% du CA après 2,7% au S1 et 0% en 2022) grâce à la baisse des prix d'achats constatée en 2023.

En plus de l'apport des activités non récurrentes sur l'amélioration de la profitabilité, le groupe a su afficher une bonne maitrise de ses coûts d'exploitation avec des charges de personnels qui progressent de seulement 5,7% à 3,3 M€ (3,8% du CA), malgré le recrutement de profils qualifiés en gestion de l'énergie et au niveau commercial, et des charges externes qui baissent de 35% à 4,2 M€ (4,8% du CA). Quant aux provisions pour impayés, qui avaient fortement augmenté en 2022, elles demeurent au même niveau à 5,4% du CA à comparer à un taux historique autour de 2%.