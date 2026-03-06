MiniMed, l'unité de Medtronic spécialisée dans le diabète, lève 560 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

MiniMed, la division diabète du fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N , a annoncé jeudi avoir levé 560 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis. La société de soins du diabète, qui fabrique des pompes à insuline, des moniteurs de glucose et des capteurs, a fixé le prix de 28 millions d'actions à 20 dollars chacune, bien en dessous de la fourchette de prix de 25 à 28 dollars qu'elle s'était fixée sur le marché. Medtronic, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 119,4 milliards de dollars, a annoncé l'année dernière qu'elle séparerait l'entreprise afin de simplifier son portefeuille et de se concentrer sur les marchés de croissance à plus forte marge.

L'offre a évalué MiniMed à 5,61 milliards de dollars, sur la base du nombre d'actions ordinaires en circulation indiqué dans son prospectus d'introduction en bourse.

La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de cette offre à des fins générales.

L'introduction en bourse intervient dans un contexte de volatilité du marché des nouvelles cotations, les entreprises continuant à tester l'appétit des investisseurs malgré l'incertitude du marché liée au conflit au Moyen-Orient et aux inquiétudes concernant les perturbations potentielles de l'IA.

L'activité accrue des introductions en bourse coïncide généralement avec des marchés haussiers et un plus grand appétit des investisseurs pour le risque.

MiniMed a été fondée en 1983 par Alfred E. Mann dans le but de rendre les soins du diabète portables et axés sur le consommateur. Medtronic a racheté l'entreprise il y a près de 25 ans dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 3,3 milliards de dollars.

La société a été la première à créer une pompe à insuline portable de la taille d'un téléavertisseur, un moniteur de glucose en continu (CGM) utilisé par les médecins, et une pompe à insuline portable intégrée à un moniteur de glucose en continu.

L'unité a été confrontée à des difficultés ces dernières années en raison de préoccupations réglementaires concernant la gestion de la qualité et de problèmes de cybersécurité liés à certains de ses dispositifs, mais elle a depuis lors renoué avec la croissance.

Elle a généré un chiffre d'affaires annuel de 2,7 milliards de dollars au cours de l'année 2025.

Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley sont les teneurs de livre actifs de l'offre.

MiniMed commencera à être cotée au Nasdaq vendredi sous le symbole "MMED".