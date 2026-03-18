MiniMed en hausse après l'autorisation par la FDA de sa pompe à insuline contrôlée par smartphone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux MiniMed MMED.O augmentent de 1,25 % à 17,04 $

** La société déclare que la FDA a autorisé la pompe à insuline MiniMed Flex, son premier appareil contrôlé par une application smartphone

** Le Flex est environ deux fois plus petit que le MiniMed 780G, n'a pas d'écran et ajuste automatiquement l'administration d'insuline à l'aide d'un algorithme adaptatif, dit Co

** L'appareil fonctionne avec les derniers capteurs de MiniMed, y compris les produits d'Abbott, et peut contenir 300 unités d'insuline, selon Co

** L'appareil est autorisé pour les personnes âgées de 7 ans et plus atteintes de diabète de type 1 et les adultes atteints de diabète de type 2 nécessitant de l'insuline, dit la société

** La société indique que le déploiement commencera avec certains clients au printemps et qu'un lancement plus large est prévu pour l'été

** Les actions sont en baisse de ~15% par rapport à leur prix d'introduction en bourse de 20 $ en mars