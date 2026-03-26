MillerKnoll plonge, le conflit au Moyen-Orient réduisant les expéditions et augmentant les coûts logistiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la société MillerKnoll MLKN.O , spécialisée dans le mobilier de bureau, plongent de 21% en pré-ouverture du marché à 15,30 dollars, un plus bas de 4 mois, après avoir averti que le conflit au Moyen-Orient pèserait sur les résultats du trimestre en cours ** La société basée dans le Michigan a déclaré mercredi soir s'attendre à un impact direct d'environ 8 à 9 millions de dollars, ou 9 à 10 cents/action, au quatrième trimestre fiscal, lié au conflit au Moyen-Orient, en raison des expéditions minimales prévues dans la région et des coûts logistiques plus élevés

** Les prévisions comprennent également des coûts de 3,5 à 4,5 millions de dollars associés aux investissements dans de nouveaux magasins, y compris trois à quatre ouvertures de magasins au quatrième trimestre, a déclaré l'entreprise

** Le chiffre d'affaires du trimestre en cours devrait se situer entre 955 et 995 millions de dollars et le BPA ajusté entre 49 et 55 cents

** Pour le T3, l'entreprise a affiché un chiffre d'affaires de 926,6 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance des ventes contractuelles en Amérique du Nord et des ventes au détail dans le monde entier

** Le BPA ajusté de 43 cents pour le trimestre est inférieur d'un penny à celui de la période précédente

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions MLKN ont augmenté de ~6% depuis le début de l'année

** 1 analyste considère l'action comme "strong buy", 1 comme "hold", selon les données de LSEG