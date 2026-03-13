MILIBOO : TRÉS FORTE CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE 2025-2026 : +20% - EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Chiffre d'affaires record pour un 3 ème trimestre à plus de 13 M€

Performance homogène entre la France et l'International

Croissance 9 mois à deux chiffres

Départ du PDG et fondateur Guillaume Lachenal fin septembre 2026

Chavanod, le 13 mars 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 3 ème trimestre (période du 1 er novembre 2025 au 31 janvier 2026) et des 9 premiers mois de l'exercice 2025-26.

(EN K€) 2024-25 2025-26 Variation 3 ème trimestre Chiffre d'affaires 11 054 13 254 +19,9% Dont France 9 180 11 012 +20,0% Dont International 1 874 2 242 +19,6% 9 mois Chiffre d'affaires 30 022 33 477 +11,5% Dont France 24 908 27 773 +11,5% Dont International 5 113 5 704 +11,6%

Guillaume Lachenal Président de Miliboo commente :

« Miliboo réalise un excellent 3 ème trimestre 2025-2026 avec un chiffre d'affaires record qui dépasse de près de 2 M€ le chiffre d'affaires de référence datant du 3 ème trimestre de l'exercice 2023-2024. La demande a été forte pour nos collections qui répondent aux attentes de nos clients. Nous récoltons également les fruits de nos anticipations en termes de stocks qui nous ont permis d'assurer une disponibilité optimale des produits pendant toute la période. Les indicateurs sont au vert et c'est le moment pour moi de passer la main dans quelque mois à une nouvelle direction générale qui aura pour mission de poursuivre la trajectoire de croissance. »

Un troisième trimestre record à plus de 13 M€

Miliboo réalise un chiffre d'affaires record de 13,3 M€ au 3 ème trimestre 2025-2026 , en croissance de +19,9% par rapport au 3 ème trimestre 2024-2025.

Cette excellente performance s'explique par une forte hausse des volumes, supérieure à +22%, confirmant l'attractivité de l'offre, ainsi que par une grande disponibilité des produits, notamment durant les périodes commerciales clés du trimestre, telles que le Black Friday en novembre et les soldes de janvier. L'effet prix est resté faible et le panier moyen est légèrement à la hausse.

Sur la période, la France réalise un chiffre d'affaires de 11,0 M€ en très forte croissance de +20,0%. Cette performance est portée par la très forte progression des ventes Internet sur le site Miliboo et, dans une moindre mesure, par celles réalisées sur les « marketplaces ». Les ventes en boutiques sont également bien orientées, avec une évolution néanmoins plus modérée.

Les ventes à l'international ont également accéléré leur progression sur le trimestre, avec une hausse de +19,6% à 2,2 M€, portée par une très belle dynamique en Allemagne et en Espagne.

Chiffre d'affaires 9 mois en croissance de +11,5%

Le chiffre d'affaires 9 mois s'établit à 33,5 M€, en hausse de +11,5% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent . Ce niveau de chiffre d'affaires est légèrement supérieur (+0,7%) au chiffre d'affaires de référence de l'exercice 2023-2024.

La performance est homogène entre la France et l'international. La France réalise un chiffre d'affaires de 27,8 M€ en hausse de 11,5% tandis que les ventes à l'international sont en progression de 11,6% à 5,7 M€, confirmant leur bonne dynamique déjà visible sur l'exercice précédent.

Perspectives

Miliboo aborde le dernier trimestre avec ambitions tout en restant attentif au contexte économique.

Evolution de la gouvernance

Le Conseil d'administration annonce que Guillaume Lachenal Président Directeur Général et administrateur de Miliboo, a décidé de quitter prochainement l'ensemble de ses fonctions. Le Conseil d'administration a pris acte également de la démission de Véronique Laurent-Lasson avec effet immédiat de son mandat d'administratrice à la suite de cette annonce.

Le Conseil d'administration remercie Guillaume Lachenal pour son esprit entrepreneurial, son engagement et sa contribution au développement de Miliboo qu'il a créé il y a plus de 20 ans . Durant toutes ces années, Guillaume a su, avec l'aide de ses équipes, faire naître puis imposer Miliboo comme une nouvelle marque de référence sur le marché concurrentiel de l'ameublement de la maison. Miliboo est aujourd'hui reconnue pour ses nombreuses innovations et ses collections design accessibles au plus grand nombre.

Guillaume Lachenal restera mobilisé jusqu'à son départ prévu au plus tard le 30 septembre 2026. Cette évolution managériale s'inscrit dans la continuité de la nomination récente d'une Directrice Générale Déléguée, chargée du pilotage opérationnel. Un processus de recherche d'un Directeur Général sera lancé afin d'assurer la poursuite du développement

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

