Miliboo sur une bonne dynamique
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 08:40
Cette performance repose principalement sur une forte hausse des volumes, supérieure à 22%, qui témoigne de l'attractivité de l'offre du groupe. Elle a également été soutenue par une bonne disponibilité des produits, notamment lors des temps forts commerciaux du trimestre, comme le Black Friday en novembre et les soldes de janvier. L'effet prix est resté limité, tandis que le panier moyen affiche une légère progression.
À l'international, l'activité a également accéléré au cours du trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 19,6% à 2,2 MEUR, soutenu par une dynamique particulièrement solide en Allemagne et en Espagne.
Côté perspectives, la société "aborde le dernier trimestre avec ambitions tout en restant attentif au contexte économique".Elle communiquera le 4 juin prochain son chiffre d'affaires annuel 2025-2026.
