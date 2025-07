MILIBOO : RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025 PROCHES DE L'EQUILIBRE

Recul conjoncturel sensible après le record d'activité 2023-24

Maintien d'une marge brute au-dessus de 60%

EBITDA à l'équilibre

Résultat net légèrement négatif à -0,3 M€

Trésorerie disponible de 2,6 M€

Chavanod, le 31 juillet 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats annuels de l'exercice 2024-25 (clôture de l'exercice au 30 avril 2025), arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 31 juillet 2025. Les procédures d'audit sont finalisées.

Le rapport financier annuel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) 2023-24

12 mois 2024-25

12 mois Chiffre d'affaires 43,3 39,0 Marge brute [1] 26,6 23,4 Taux de marge brute 61,4% 60,1% Ebitda [2] 3,1 (0,1) Marge d'EBITDA 7,2% ns Résultat d'exploitation 2,8 (0,5) Résultat net 2,4 (0,3)

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« L'exercice 2024-2025 a été marqué par un net ralentissement de notre marché dans une conjoncture moins favorable pour la consommation des ménages, exacerbée par la crise immobilière notamment dans le neuf qui pèse sur les volumes d'achat. Dans ce contexte, notre activité enregistre un recul de 10%, face à une base de comparaison élevée.

Nous nous sommes attachés à limiter l'impact de ce manque de volumes sur notre rentabilité en maintenant notre taux de marge brute au-dessus de 60% et en conservant une gestion maitrisée des charges. Notre EBITDA est ainsi globalement à l'équilibre et notre résultat net est légèrement négatif. Notre bilan reste également sain, avec une trésorerie nette à l'équilibre.

Nous démarrons le nouvel exercice avec prudence mais ambitions en sachant que la base de comparaison sera cette fois plus favorable. Nous visons à améliorer notre performance économique par rapport à 2024-25 ».

ACTIVITÉ EN BAISSE CONJONCTURELLE DE 10%

Le chiffre d'affaires annuel 2024-25 ressort à 39,0 M€ en baisse de -10,0%, à comparer au niveau record d'activité enregistré en 2023-2024.

Cette évolution s'explique principalement par un effet volume conjoncturel (-7,7%), l'effet prix étant limité à -2,5% sur l'ensemble de l'exercice. La France a été la plus impactée et contribue pour 32,3 M€ (-13,5%). À l'International, les ventes sont en croissance à 6,7 M€ (+10,2%) grâce à une visibilité croissante dans les pays limitrophes de la France.

BONNE RESISTANCE DE LA MARGE BRUTE – EBITDA À L'ÉQUILIBRE

Le Groupe a continué de prioriser le maintien d'un taux de marge brute élevé tout en restant compétitif dans un marché moins porteur et concurrentiel. Le taux de marge brute reste ainsi au-dessus de 60%, à 60,1%, en retrait néanmoins de 1,3 point par rapport à l'exercice précédent.

Ce taux permet de conserver un EBITDA à l'équilibre sur l'année, les charges opérationnelles étant restées globalement stables d'une année sur l'autre.

Le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de -0,5 M€ après dotations aux amortissements et provisions.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel positif de 0,1 M€, le résultat net annuel ressort à -0,3 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE - TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 2,6 M€

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -0,6 M€, incluant une capacité d'autofinancement de -0,6 M€ et une stabilité du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Les investissements nets de la période s'élèvent à 0,7 M€ liés notamment à la mise en place d'un nouveau studio photo sur la période et à l'optimisation du back-office du site.

Miliboo a procédé au remboursement de dettes bancaires à hauteur de 1,5 M€ et conserve au 30 avril 2025 une trésorerie nette positive de 0,1 M€, composée de 2,6 M€ de trésorerie disponible et de 2,5 M€ de dettes bancaires brutes .

PERSPECTIVES

Miliboo reste prudent face à une conjoncture incertaine et à l'attentisme toujours persistant des clients. La tendance sur les ventes devrait toutefois s'améliorer progressivement du fait d'une base de comparaison désormais moins exigeante.

L'attention reste toujours portée sur la bonne maitrise des coûts afin de préserver la rentabilité et la trésorerie.

Prochain rendez-vous :

11 septembre 2025 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-26

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks yc. de matières premières

2 Ebitda = Résultat d'exploitation – dotations et reprises aux provisions et aux amortissements

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

