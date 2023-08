Miliboo : Résultats 2022-23 / Net rebond de la rentabilité au S2 / Opinion: Achat / Objectif: 4,76 € / Potentiel: 117,3%

Secteur : Ameublement

Marché : Euronext Growth

Capitalisation : 15,2 M€

Opinion : ACHAT

Objectif : 4,76 €

Potentiel : +117,3%

Résultats 2022/23

- Net rebond de la rentabilité au S2 – En ligne avec les attentes

- EBITDA S2 de 0,7 M€ (3,3% du CA) vs -1,6 M€ au S1

- Situation financière toujours solide

Actualité : Résultats annuel 2022/23

Après avoir publié un CA 2022/23 de 42,3 M€ en croissance de 7,9%, Miliboo annonce des résultats annuels en repli mais en ligne avec nos attentes : la marge brute ressort à 23 M€ en hausse de 2,1% soit 54,4% du CA (vs 22,8 M€ et 54% estimé), l'EBITDA à -0,9 M€ (vs -1M€ estimé) et le RN à -1,5 M€ (vs -1,6 M€ estimé).

Après un S1, et surtout un T1, fortement pénalisé par la hausse des coûts d'approvisionnement et la faiblesse de l'Euro par rapport au Dollar, Miliboo a nettement redressé la situation au S2 : le taux de marge brute s'améliore de 6,7 points entre les deux semestres (57,8% vs 51,1 %) et retrouve le niveau affiché sur l'exercice 2021/22 (57,5%). Le groupe a donc su faire preuve d'une grande réactivité face aux évènements, notamment sur ces conditions d'achats, et d'une gestion rigoureuse de ses coûts pour renouer rapidement avec la rentabilité. En effet l'EBITDA du S2 ressort à +0,7 M€ vs -1,6 M€ au S1 et la perte nette sur l'année se limite à -1,5 M€ vs au -2 M€ au S1.

Concernant les flux de trésorerie, la consommation générée par l'activité s'élève à 0,5 M€ en nette diminution par rapport à l'exercice précédent (-3,6 M€) grâce à une forte amélioration du BFR avec notamment une réduction du niveau des stocks. En tenant compte des investissements de 0,5 M€ et du remboursement de dettes bancaires pour 1,7 M€, la consommation de cash sur l'exercice s'élève à 2,7 M€.

La situation financière demeure saine avec une trésorerie disponible de 5,7 M€ et nette de dette de 0,4 M€ pour des capitaux propres de 4,4 M€.