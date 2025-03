Miliboo : recul de 9% de son chiffre d'affaires 9 mois

AOF - EN SAVOIR PLUS

"La base de comparaison va néanmoins devenir progressivement plus favorable pour l'activité au cours des prochains mois, notamment au début du prochain exercice", précise l'entreprise.

(AOF) - Miliboo a fait état de son chiffre d'affaires 9 mois de l'exercice 2024-2025, ressortant à 30,02 millions d'euros, en retrait de 9,7%. L'activité en France se replie de 13,3% tandis que celle à l'international progresse de 13,3%. Côté perspectives, la marque digitale d’ameublement "n'anticipe pas d'évolution significative du marché dans les derniers mois de l'exercice et reste de facto prudent". L'attention reste portée sur le pilotage de la marge brute et la bonne maitrise des coûts.

