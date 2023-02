Miliboo - CA T3 2022/23: 10,98 M€ -4,4% - Le redressement des marges se confirme - Opinion: Achat - Objectif: 4,76 € - Potentiel: +90,8%

Actualité : CA T3

Miliboo annonce pour le T3 2022/23 un CA de 10,99 M€ en repli de -4,4%. Sur 9 mois, le CA ressort à 32,34 M€ en croissance de 8,2%.

Après un 1er semestre dynamique (CA +16%), ce trimestre a été marquée à la fois par un effet de base défavorable, le T3 2021/22 avait affiché un niveau d'activité particulièrement élevé, et un ajustement de la politique commerciale afin de compenser la hausse des prix de revient. A cela s'est ajouté une réduction des promotions, ce qui a mécaniquement eu pour conséquence de freiner la demande et donc d'entrainer une baisse des volumes vendus, notamment via les places de marché tierces, sur lesquelles la sensibilité prix des consommateurs est plus élevée. En effet, hors places de marché, l'activité en France (boutiques et site Internet) est en progression de 3,2%.

Cette politique commerciale s'est traduite par une hausse significative du panier moyen de +16,3% à 345 € et a permis à Miliboo de nettement améliorer ses marges puisque le taux de marge brute sur le trimestre s'établit à 57,1% vs 51,1% sur le S1 et que la rentabilité opérationnelle est de nouveau positive, après la forte perte constatée au S1 (Rex de -1,85 M€).