MidWestOne Financial s'envole grâce à un accord de rachat de 864 millions de dollars avec Nicolet Bankshares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du prêteur communautaire MidWestOne Financial Group MOFG.O ont bondi de 29,9 % à 36,85 $ en pré-marché ** Nicolet Bankshares NIC.N achètera MOFG dans le cadre d'une transaction en actions de 864 millions de dollars, ont annoncé les banques jeudi en fin de journée

** Les actionnaires de MOFG recevront 0,3175 action de NIC pour chaque action de MidWestOne qu'ils possèdent, ce qui valorise la banque à 41,37 dollars par action

** L'offre par action représente une prime de 45,8 % par rapport à la dernière clôture de MOFG; l'opération valorise MidWestOne à 166 % de sa valeur comptable tangible (TBV) par action

** La VCT est un indicateur financier utilisé pour mesurer la valeur nette d'une entreprise **Nous pensons que cette opération répond à plusieurs critères stratégiques et qu'elle a des implications financières rares et attrayantes, à savoir une augmentation de 37 % du bénéfice par action avec une dilution de seulement 1 % de la valeur comptable tangible", déclare Piper Sandler

** À la dernière clôture, les actions de MOFG ont baissé de 2,6 % depuis le début de l'année