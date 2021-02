MICROWAVE VISION : Chiffre d'affaires annuel 2020 : 98,7 M EUR (+13%)

en M€ (non audités) 2019 2020 Var. (%) Chiffre d'affaires 9 mois 59,4 70,0 +17,8% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 27,9 28,7 +2,9% Chiffre d'affaires annuel 87,3 98,7 +13,0%

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2020 de 28,7 M€ en hausse de +2,9%. L'évolution de la parité euro-dollar pénalise le niveau de croissance sur ce trimestre. A taux de changes constants, la progression ressort à +7,3%, toujours tirée par une activité soutenue aux Etats-Unis.

Cela porte le chiffre d'affaires 12 mois à 98,7 M€ contre 87,3 M€ en 2019, soit une croissance de +13,0% à taux de change courants (+14,6% à taux de change constant).

Sur le plan sectoriel, le secteur Aérospatiale/Défense contribue à hauteur de 53% au chiffre d'affaires. L'activité sur le secteur des Télécommunications civiles représente 47% du chiffre d'affaires.

Sur le plan géographique, les Etats-Unis contribuent pour 52% du chiffre d'affaires (vs 45% en 2019). Les zones EMEA et Asie génèrent respectivement 28% et 20% du chiffre d'affaires.

La branche AMS (Antenna Measurement System) enregistre un chiffre d'affaires annuel de 80,5 M€ en 2020 contre 70,1 M€ en 2019, en hausse de +14,8% à taux de change courants. L'activité a été dense dans le secteur Aérospatiale/Défense. Les deux contrats majeurs (de plus de 30 M€ chacun signés début 2019 et début 2020) ont contribué à hauteur de 18,9 M€ au chiffre d'affaires sur l'exercice.

Le chiffre d'affaires annuel de la branche EMC (Electromagnetic Compatibility) s'établit à 16,2 M€ en 2020 contre 15,4 M€ en 2019, en croissance de +5,2% avec une production dense tout au long de l'exercice.

Enfin, le chiffre d'affaires du département EIC (Environnemental and Industrial Control) ressort à 2,0 M€ contre 1,8 M€ en 2020, en hausse de +11,1%.

Prise de commandes annuelle en 2020

Le Groupe a enregistré en 2020 un niveau de prises de commandes de 109,1 M€. Celui-ci est inférieur au niveau atteint en 2019 (124,1 M€), en raison de l'attentisme plus prononcé des donneurs d'ordre, en particulier sur la deuxième partie de l'exercice.

Au 1er janvier 2021, le carnet de commandes du Groupe ressort autour de 120 M€, permettant au Groupe de poursuivre son développement avec une bonne visibilité.

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 98,7 M€ en 2020. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

