Microsoft vise un investissement de 10 milliards de dollars dans l'IA au Portugal
information fournie par AOF•11/11/2025 à 14:19
(AOF) -
Microsoft
a annoncé son intention d'investir 10 milliards de dollars au cours des prochaines années dans une infrastructure d'intelligence artificielle dans un centre de données situé dans la ville portuaire de Sines, au Portugal, selon Bloomberg. Ce qui en fait l'un des plus grands projets d'investissement dans l'IA en Europe.
