Microsoft va louer un centre de données au Texas abandonné par Oracle et OpenAI, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Microsoft au paragraphe 5)

Microsoft a accepté de louer un projet de centre de données au Texas qui était à l'origine développé pour Oracle et OpenAI, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec la situation.

Le site d'Abilene, qui représente une capacité d'environ 700 mégawatts, se trouve à côté du campus Stargate phare d'Oracle

ORCL.N et d'OpenAI, selon le rapport.

Microsoft MSFT.O a conclu un accord avec le développeur Crusoe après qu'Oracle et OpenAI se soient retirés des négociations pour occuper le site, selon le rapport.

Une source au fait de l'affaire a toutefois déclaré à Reuters que les accords existants entre OpenAI et Oracle n'étaient pas modifiés.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré n'avoir rien à partager, tandis qu'Oracle et Crusoe n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Au début du mois, Bloomberg News a rapporté qu'Oracle et OpenAI avaient abandonné les plans d'expansion d'un centre de données d'IA au Texas après que les négociations aient traîné sur le financement et l'évolution des besoins d'OpenAI.

Oracle a par la suite déclaré que les affirmations selon lesquelles la capacité prévue pour le site d'Abilene était retardée étaient inexactes.

Les entreprises technologiques ont investi des milliards de dollars dans des centres de données pour alimenter des services d'IA générative tels que ChatGPT et Copilot, qui nécessitent d'énormes quantités de puissance de calcul.