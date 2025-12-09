Microsoft va investir plus de 5,4 milliards de dollars au Canada pour stimuler l'infrastructure de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'investissement, le contexte)

Microsoft MSFT.O a déclaré mardi qu'elle investirait plus de 7,5 milliards de dollars canadiens (5,42 milliards de dollars) au Canada au cours des deux prochaines années, son dernier investissement d'une série d'investissements dans l'infrastructure d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.

Les nouvelles capacités prévues dans le cadre de cet investissement commenceront à être mises en service au cours du second semestre 2026, a déclaré Microsoft, ajoutant que son investissement total au Canada est estimé à 19 milliards de dollars canadiens entre 2023 et 2027.

Microsoft a promis des investissements considérables dans le monde entier cette année, alors que l'entreprise s'efforce d'obtenir plus de capacité de cloud computing pour répondre à la demande croissante de charges de travail d'IA.

Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont également annoncé plusieurs engagements de plusieurs milliards de dollars pour l'infrastructure des centres de données cette année, à la fois aux États-Unis et sur les marchés internationaux.

Microsoft a également déclaré qu'elle étendrait son offre de cloud local Azure au Canada. Elle s'est également associée à la startup canadienne Cohere, spécialisée dans l'IA, pour proposer les modèles d'IA avancés de cette société sur sa plateforme Azure.

L'entreprise lance également un "Threat Intelligence Hub" dédié au Canada pour se concentrer sur la protection de la cybersécurité et la recherche sur la sécurité de l'IA, et travailler avec le gouvernement canadien et les législateurs pour traquer les acteurs de la menace et le crime organisé.

Microsoft compte actuellement plus de 5 300 employés répartis dans 11 villes au Canada.

Le mois dernier, Microsoft a annoncé son intention d'investir 10 milliards de dollars dans des infrastructures d'IA au Portugal, ainsi que 15 milliards de dollars aux Émirats arabes unis.

Les grandes entreprises technologiques sont soumises à une pression croissante de la part des investisseurs pour démontrer que leurs investissements considérables dans l'IA portent leurs fruits, alors que la hausse des valorisations des entreprises et un réseau d'investissements circulaires alimentent les craintes d'une bulle de l'IA .

Le fabricant de Windows a fait état d'un record de dépenses en capital de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal en octobre et a averti que les dépenses augmenteraient encore cette année. Il a prédit qu'il resterait limité en termes d'approvisionnement au moins jusqu'à la fin de son exercice fiscal actuel en juin 2026.

(1 $ = 1,3841 dollar canadien)