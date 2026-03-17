Microsoft unifie les équipes chargées des produits commerciaux et grand public de Copilot dans le cadre d'un remaniement de l'unité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a annoncé mardi qu'elle réorganisait ses équipes de produits Copilot AI en unifiant ses versions commerciales et grand public, alors que le géant de la technologie s'efforce d'améliorer son produit d'assistant d'intelligence artificielle et d'en favoriser l'adoption.

Jacob Andreou, qui occupait depuis l'année dernière le poste de vice-président des produits et de la croissance chez Microsoft AI, dirigera les efforts de Copilot pour les versions grand public et commerciale, a déclaré Microsoft.