Microsoft réorganise Copilot et sa direction
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 16:33
Jacob Andreou dirigera l'expérience Copilot pour le grand public et le commercial, en pilotant la conception, le produit, la croissance et l'ingénierie, en tant que vice-président exécutif de Copilot. Avant cela, il était vice-président principal chez Snap.
Ryan Roslansky, Perry Clarke et Charles Lamanna dirigeront les applications M365 et la plateforme Copilot. Avec Jacob Andreou et Mustafa Suleyman, vice-président exécutif et CEO de Microsoft AI, ils travailleront à aligner les équipes.
"Les progrès au niveau du modèle d'IA sont plus critiques que jamais pour notre succès en tant qu'entreprise au cours de la prochaine décennie et sont fondamentaux pour tout ce que nous construisons au-dessus", met aussi en avant Satya Nadella.
"Mustafa Suleyman et moi travaillons à ce plan depuis un certain temps, et il continuera à diriger ce travail ambitieux, en me rendant compte. Il est particulièrement qualifié pour faire avancer cela", poursuit le PDG de Microsoft.
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