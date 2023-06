Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Microsoft: partenariat stratégique avec Moody's dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 12:31

(CercleFinance.com) - Microsoft et Moody's ont annoncé jeudi la mise en place d'un partenariat stratégique visant à concevoir des solutions de risque, de données, d'analyse et de recherche à partir de l'IA générative.



Aux termes de l'accord, 'Moody's CoPilot', un outil de copilotage interne, va être déployé auprès des 14.000 employés que compte le groupe d'évaluation financière dans le monde.



Ce service doit compiler les données, les analyses et les recherches exclusives de Moody's avec les grands modèles de langage (LLM) et les technologies d'IA générative de Microsoft.



Par ailleurs, un autre outil destiné aux clients de Moody's, baptisé 'Moody's Research Assistant', permettra de libérer tout le potentiel des ressources et des solutions de Moody's afin de fournir aux clients une vision multidimensionnelle du risque



Microsoft et Moody's prévoient par ailleurs de collaborer en vue de fournir des données à leurs clients communs par l'intermédiaire de Microsoft Fabric, une nouvelle plateforme analytique pour la gestion des données de bout en bout.